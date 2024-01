Activision Blizzard lleva a cabo más despidos

La semana pasada se dio a conocer que 1,900 personas habían sido despedidas de Microsoft Gaming, en donde encontramos a Xbox, Bethesda, Activision Blizzard, y muchos estudios más. Lamentablemente, el día de hoy se ha revelado que la división de eSports de Activision Blizzard ha sufrido un fuerte golpe, puesto que múltiples personas han perdido su trabajo.

Esta información primeramente surgió como un rumor, pero eventualmente fue confirmada por múltiples personas que trabajaban en esta área. Este trágico suceso se llevó a cabo dos días después de que la Call of Duty League concluyó con su evento Boston Breach Major I. Scott Parkin, ex gerente senior de operaciones de eSports en Activision Blizzard, confirmó esta noticia por medio de su cuenta oficial en Twitter, y expresó su frustración:

Por su parte, Matt Morello, presentador de esta división, también confirmó que lo habían despedido:

Unfortunately today, along with a lot of other amazing esports folks, I’ve been let go from Blizzard. Casting Overwatch and working behind the scenes planning some of the best years we’ve had with Overwatch Esports and the upcoming year with the new OWCS was a dream come true.…

— Matt Morello (@MattMrX) January 30, 2024