No es sorpresa que una película tenga escenas eliminadas. Durante la grabación, cientos de tomas se llevan a cabo, con material que en ocasiones nunca llegamos a ver por cuestiones de tiempo. En Spider-Man: No Way Home las cosas no son diferentes. Afortunadamente, gracias a un detrás de cámaras ahora tenemos un vistazo a una parte que fue protagonizada por el hermano de Tom Holland, pero que no llegó a la versión final de la cinta.

Como recordarán, hace un par de meses se reveló que Harry Holland, el hermano de Tom, tendría un pequeño cameo en una escena. Aquí vemos al hermano menor interpretando a un ladrón, el cual es detenido por Spider-Man. Esto fue lo que comentó el actor encargado de Peter Parker en el MCU, respecto a la participación de su familiar:

“Elegimos a Harry y está en el set. Me acerco al coordinador de especialistas y le digo: ‘Por favor, hagas lo que hagas con el stunt, haz que esté al revés’. Estamos haciendo la escena. Harry está boca abajo balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Bendito sea, está haciendo un muy buen trabajo. Y a medida que avanza el día, tiene estas líneas y está comenzando a olvidar sus líneas y sus ojos están a punto de salirse de su cabeza”.

Sin embargo, esto no significa que Harry Holland sea eliminado por completo del MCU. En los lanzamientos de Blu-ray usualmente hay una sección dedicada a todas las escenas eliminadas, las cuales no fueron incluidas en la versión final por diversas razones. De esta forma, es muy probable que esta interacción entre hermanos esté disponible para el público en un par de meses.

En temas relacionados, Tom Holland por fin ha hablado sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home. De igual forma, los fans exigen que The Amazing Spider-Man 3 sea una realidad.

Nota del Editor:

Este tipo de escenas eliminadas son usuales. Sin embargo, considerando que estamos hablando del hermano del actor principal, esta decisión es un poco extraña. Quizás tener esta pequeña interacción hubiera hecho que los primeros minutos de la cinta se extendieron de más.

Vía: Marvel