Después de más de una semana en los cines, Tom Holland por fin está dispuesto a hablar sobre la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home. Recordemos que el actor negó constantemente la participación de estos dramaturgos, así que es agradable por fin escuchar las verdaderas opiniones del Peter Parker del MCU.

En una entrevista con Marvel, Tom Holland y Zendaya, quien interpreta a MJ, tuvieron la oportunidad de platicar sobre la aparición y el papel de diversos actores, como Charlie Cox como Daredevil una vez más. Esto fue lo que comento Holland sobre trabajar junto a Maguire y Andrew:

“Tenemos tantas bromas internas que surgieron de trabajar con Tobey. Estaba realmente emocionado [Maguire] de regresar. Se notaba que realmente significaba mucho para él. Él poniéndose el traje de nuevo, nosotros volviendo a estar juntos. Fue asombroso. Andrew Garfield, la leyenda misma. Es un chico encantador. Creo que esta película fue su manera de hacer las paces con Spider-Man. Fue un privilegio trabajar con él. Sé que significó mucho para él”.

Por su parte, Zendaya comentó lo siguiente sobre los dos Spider-Man:

“Ellos se preocupan profundamente por sus personajes, por cuál había sido su viaje como Spider-Man. Fue tan hermoso verlos a todos conectarse en eso y poder hablar entre ustedes sobre una experiencia tan especial, porque muy pocas personas han podido ponerse el traje. Fue genial ver lo mucho que les importaba y cómo se apoyaban mutuamente. Fue muy dulce”.

Sin duda alguna, es emotivo ver a Holland hablar sobre el legado que representa Spider-Man. Tober Maguire y Andrew Garfield hicieron un gran trabajo, y su participación se sintió como una buena mirada al pasado. Ahora solo nos queda ver qué opina Garfield, quien constantemente negó su participación en esta cinta.

En temas relacionados, los fans exigen que The Amazing Spider-Man 3 por fin se haga realidad. De igual forma, aquí puedes ver el tráiler oficial de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Nota del Editor:

El legado de Spider-Man significa mucho para todos los que crecimos con la trilogía de Sam Raimi y el reboot de Garfield. Así que ver a estos dos actores retomar el papel de la araña, fue un momento que no se puede repetir. Sin duda alguna, un evento cinematográfico como ninguno otro.

