Hace tiempo, Activision anunció el uso de Ricochet, un nuevo sistema anti-trampas, para Call of Duty: Vanguard y Warzone. Ahora, recientemente se reveló que esta tecnología fue capaz de detectar y suspender la cuenta de casi 50 mil personas en un solo día.

De acuerdo con la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter, el pasado martes, 21 de diciembre, 48 mil cuentas fueron suspendidas entre Vanguard y Warzone, esto después de detectar el uso de alguna trampa en los juegos. Esto demuestra, una vez más, el compromiso que tienen los desarrolladores por ofrecer el soporte necesario para crear una comunidad que juego de acuerdo con las reglas establecidas.

🔨 48K cheater accounts were banned yesterday across #Warzone and #Vanguard thanks to #TeamRICOCHET. pic.twitter.com/CEnAUFwcvt

— Call of Duty (@CallofDuty) December 22, 2021