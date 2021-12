Battlefield 2042 no fue el juego que los fans esperaban, pero recientemente se dio a conocer que los planes internos de DICE tampoco se llegaron a cumplir. De acuerdo con un insider, este título iba a contar con múltiples catástrofes climáticas, no solo el gigantesco tornado.

De acuerdo con Tom Henderson, un insider que usualmente comparte información confiable, Battlefield 2042 iba a contar con volcanes, terremotos, tsunamis y tornados de fuego. Sin embargo, estas ideas fueron eliminadas para concentrarse solamente en los tornados normales, y así lograr con la fecha de lanzamiento estimada.

A summer 2020 presentation of #Battlefield2042 contained earthquakes, fire tornadoes, tsunamis, and volcano eruptions – But due to lack of time, they needed to just focus on the twister.

The game needed another year, man. pic.twitter.com/0G0WPwUW3U

