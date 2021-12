Con la reciente aparición de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, muchos esperan que este actor logre retomar el papel del arácnido en una posible tercera cinta de The Amazing Spider-Man. Si bien por el momento no hay información al respecto, un insider asegura que esto bien podría ser una realidad.

De acuerdo con Daniel Richtman, quien suele tener información confiable sobre el MCU, Marvel y Sony se encuentran actualmente evaluando la posibilidad de ver de regreso a Andrew Garfield en el papel protagónico de una nueva película de Spider-Man. Esta información surge a la par de la campaña de #MakeTASM3, en donde los fans exigen que The Amazing Spider-Man 3 por fin sea una realidad.

Por otro lado, rumores señalan que un Spider-Man aparecerá en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, con Tobey Maguire siendo el candidato predilecto, pero esto bien podría cambiar a Andrew Garfield. Junto a esto, será interesante si el director y el guionista de las primeras dos The Amazing Spider-Man regresarían para esta posible tercera entrega.

Nota del Editor:

Si bien la actuación de Andrew Garfield es recordada por muchos, la realidad es que las primeras dos The Amazing Spider-Man sufrieron de un mal guion y una pésima dirección. La idea de hacer una tercera cinta es interesante, pero siempre y cuando se consiga a la gente correcta para el trabajo.

Vía: The Direct