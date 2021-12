El evento navideño de Battlefield 2042 ya está disponible

No estamos acercando rápidamente a la Navidad, lo que significa que es momento para que todos estos juegos como servicio comiencen a lanzar sus respectivos eventos antes de la inevitable llegada de Santa Claus. Battlefield 2042 no es la excepción y un nuevo evento conocido como Attack of the Elves, donde deberás enfrentar a unos malvados elfos, ya se encuentra disponible vía Battlefield Portal.

“Los elfos cayeron en un tanque especial de ponche de huevo y ya no son ellos mismo, de hecho se han vuelto bastante malévolos y están amenazando con arruinar las festividades navideñas.”

Aquellos que jueguen como Santa Claus podrán disparar armas pero no apuntar, mientras que los equipos de elfos tienen armas melee y grappling hooks. Si un elfo mata a un Santa Claus, será convertido en uno de ellos.

Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2, y Battlefield 3.¿Todavía no le entras a Battlefield 2042? Entonces te recomendamos echarle un vistazo Por supuesto, también hay varios objetos cosméticos con temática navideña, y este modo de Santa Claus contra elfos se puede disfrutar en mapas de¿Todavía no le entras a? Entonces te recomendamos echarle un vistazo a nuestra reseña escrita para informarte un poco más antes de hacer tu compra.

Nota del editor: Se aprecia el esfuerzo por parte de sus desarrolladores para mantener el juego relevante, pero a estas alturas ya es un poco tarde. Battlefield 2042 fue duramente criticado durante su estreno, pero la realidad es que el título no es tan malo como el internet lo hace ver.