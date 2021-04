Mai por fin debuta en The King of Fighter XV con este espectacular tráiler

Aunque The King of Fighter XV aún no tiene una fecha de lanzamiento concreta, los fans de esta serie esperan con ansias la nueva entrega en algún punto de 2021. Por lo mientras, SNK sigue compartiendo tráilers en donde se confirma el repertorio de personajes presentes en este título. De esta forma, ha llegado el turno de Mai Shiranui de hacer su acto de presencia.

Por medio de un nuevo adelanto, SNK ha confirmado la participación de Mai en The King of Fighters XV. Al igual que Terry, esta peleadora se ha convertido en una de las mayores representantes de la serie, así que solo era cuestión de ver en acción a este personaje.

Como pudieron ver, Mai nos sigue presentando su característica vestimenta y brutal estilo de pelea. Sin embargo, su cara ha sido modificada, aunque estos cambios son poco notorios. Actualmente no hay una fecha de lanzamiento para The King of Fighters XV, aunque se espera que este título esté disponible en algún punto de 2021.

Vía: SNK