NEO: The World Ends With You tendrá una asombrosa edición de colección

El día de hoy, Square Enix confirmó la fecha de lanzamiento de NEO: The World Ends With You. Además de la versión física estándar que podrás encontrar en PS4 y Switch, se ha confirmado una edición especial, la cual incluirá una serie de elementos adicionales.

Esta edición limitada estará disponible el mismo 27 de julio de 2021, y tendrá un precio de ¥21,000 yenes, aproximadamente $190 dólares. Lamentablemente, por el momento se desconoce si esta versión de NEO: The World Ends With You estará disponible en occidente, o será exclusiva de Japón.

Además del juego físico para Nintendo Switch y PlayStation 4, aquellos que compren esta edición de colección, recibirán:

-Una mini banda sonora con 15 canciones.

-Un libro de arte de 80 páginas.

-Una colección de insignias.

-Un peluche colgante de Mr. Mew.

-Una bolsa temática especial.

La edición de colección de NEO: The World Ends With You ya se puede pre-ordenar por medio de la Square Enix e-Store aquí. Te recordamos que este título llegará a PS4, Nintendo Switch y PC el próximo 27 de julio de 2021, y aquí puedes conocer más sobre el juego.

Vía: Square Enix