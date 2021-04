NEO: The World Ends With You ya tiene fecha de lanzamiento en PS4, Switch y PC

Uno de los juegos más esperados para el verano de este año ha confirmado su fecha de lanzamiento. Así es, NEO: The World Ends With You llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC el próximo 27 de julio de 2021. Para acompañar este anuncio, se han revelado nuevos detalles sobre la historia, y las recompensas que podrás obtener al pre-ordenar este título.

Aquellos que opten por comprar este juego en la Square Enix Store o la Square Enix e-Store antes del 26 de agosto recibirán el contenido descargable de “Reapers” Game Survival Set, que incluye los siguientes tres elementos del juego:

–Mutación (Insignia) – Efecto: restaura gradualmente el HP del equipo mientras se mantiene presionado el botón.

–Koumokuten (artículo de moda) – Habilidad: aumenta significativamente el HP.

–Twister -NEO MIX- (CD) – Efecto: puede establecer la música de fondo de la pantalla del menú en “Twister -NEO MIX-”.

Por otro lado, los que decidan adquirir NEO: The World Ends With You en PS4 o Switch antes del 26 de agosto, obtendrán:

–Auriculares legendarios – Habilidad: aumenta el daño infligido a los enemigos con menos daño recibido.

–Legendario cuello alto – Habilidad: Aumenta significativamente el daño infligido por los ataques.

–Pantalones cortos legendarios – Habilidad: Reduce el tiempo de inactividad.

–Zapatillas legendarias – Habilidad: Aumenta la velocidad de movimiento en la batalla.

–Reproductor de audio legendario – Habilidad: aumenta enormemente el HP.

NEO: The World End With You es la secuela del clásico RPG de Nintendo DS, conocido simplemente como The World Ends with You. En esta ocasión podremos conocer la historia de Rindo, quien tendrá que explorar Tokio para descubrir los misterios detrás del siniestro “Reapers’ Game”, una batalla de vida o muerte por la supervivencia, en el que se ha visto obligado a participar.

Recuerda, NEO: The World End With You llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC el próximo 27 de julio de 2021.

Vía: Square Enix