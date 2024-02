Los fans no están contentos con Silent Hill 2

Después de meses de espera, durante el State of Play que se llevó a cabo el día de ayer, Konami por fin nos dio un buen vistazo al remake de Silent Hill 2 en el que está trabajando Bloober Team. Lamentablemente, este avance no fue lo que muchos esperaban. De esta forma, el público ha reaccionado de forma negativa a este tráiler.

En el State of Play se nos presentó un avance enfocado en las secciones de combate, por lo que fue posible ver al protagonista disparar diferentes armas y pelear cuerpo a cuerpo con algunos enemigos. Sin embargo, muchos arremetieron contra este tráiler por las animaciones y no contar la calidad visual que se esperaba. Esto fue lo que comentó el público.

watching new gameplay from the silent hill 2 remake and not feeling disappointment or excitement but a secret third thing (absolutely nothing at all)

My reaction after seeing the Silent Hill 2 remake footage pic.twitter.com/w4NLrqPGjE

I cant stop thinking about my disappointment with silent hill 2 remake. pic.twitter.com/jf6insGMey

I kno that silent hill 2 combat trailer cant be real lmfaooo. Just dont release the game konami. Save us the disappointment

Sin embargo, hay personas que están contentas con el trabajo que se nos presentó el día de ayer, y están emocionadas por jugar este remake:

I'm convinced everyone saying the new Silent Hill 2 Remake trailer looks bad did NOT play the same fuckin game I did

literally ANYTHING resembling a combat system is a gigantic step up from the original's running away from every enemy and boss fights that look like this pic.twitter.com/uR9ab03SEL

