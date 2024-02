Resumen: State of Play [31/01/2024]

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva edición de los State of Play de la marca PlayStation, en la cual vimos muchos anuncios interesantes, algunos que ya esperábamos como la aparición de Rise of The Ronin, juego que sigue sorprendiendo con lo bien que se ve en el PS5. Sin embargo, también hubo sorpresas que no se veían venir, las cuales han gustado a quienes por fin esperaban algo nuevo para la consola que se ha mantenido modesta en lanzamientos en este inicio del 2024.

Aquí el resumen con lo más importante:

Nuevo avance y fecha de Stellar Blade

Se lanza nuevo avance de Stellar Blade, juego que los fans de PlayStation han estado esperado por bastantes años y que al fin nos da un avance mucho más largo en comparación en ocasiones anteriores. Esto con al fin algo de gameplay que nos indica será una aventura de acción y exploración. Llegará a PS5 el 26 de abril.

Revelación de Sonic X Shadow Generations

Se revela el rumoreado Sonic X Shadow Generations, juego donde veremos la campaña que ya conocíamos en el 2011, pero con el añadido del personaje de Shadow, el cual tendrá niveles en los juegos que ha participado. Llegará en otoño de este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Se libera Silent Hill: The Short Message

De la nada se libera un nuevo videojuego llamado Silent Hill: The Short Message, el cual es un free to play en el que se asemejan mecánicas a las vistas en juegos más modernos. Ya está disponible para descargarse en PlayStation 5, no hay más plataformas en las que vaya a llegar.

Nuevo vistazo de Silent Hill 2 remake

Después de mucho tiempo finalmente tenemos nuevo vistazo oficial a Silent Hill 2 Remake, en este video podemos conocer más cómo se va a manejar el combate, y da impresiones a los Resident Evil modernos sobre el hombro. Aún no se da la fecha de lanzamiento, solo que supuestamente llega en 2024.

Dave The Diver llegará a PlayStation

Dave The Daver al fin va a aterrizar en PlayStation, eso significa su salida para PS4 y PS5. La fecha de lanzamiento será en abril de este año, aunque no se ha dicho el día específico. También se anunció un DLC en colaboración con Godzilla para el mes de mayo del mismo año.

Confirmar remaster de Until Dawn

Después de algunos rumores, se confirma que Until Dawn volverá a consolas de PlayStation, concretamente en un remaster para el PS5 y también la PC. No hay fecha de lanzamiento confirmada, solo llegará en algún punto de este mismo año a las plataformas correspondientes.

Revelan Metro Awakening

Se muestra el nuevo videojuego llamado Metro Awakening, en el que se regresa a la legendaria franquicia muy querida, al menos por su propio nicho. Llegará al PSVR2 este año, no hay una fecha de lanzamiento confirmada, por lo que habrá que esperar a más transmisiones.

Tráiler de gameplay de Judas, del creador de Bioshock

Después de algunos meses tenemos un nuevo vistazo de Judas, videojuego que viene de la mente del creador de Bioshock. Enlas mecánicas podemos ver los típicos poderes y armas que se han usado en estos videojuegos y poco más. Aún no se tiene fecha de salida, llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Llega otro avance más de Dragon’s Dogma 2

Capcom no ha dado grandes anuncios durante la transmisión, solo nos recuerda que próximamente llegará Dragon’s Dogma 2, juego que luce cada vez mejor con opciones de personalización y misiones que hay por cumplir. El juego será lanzado el 22 de marzo para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Confirman la fecha de lanzamiento de Rise of The Ronin

Lanzan un nuevo video relacionado a Rise of The Ronin, juego que está desarrollado por Koei Tecmo pero se está haciendo exclusivo para PlayStation 5. Nos muestran un poco de la jugabilidad, y también confirman que la salida es el próximo 22 de marzo del año en curso.

Death Stranding 2 nos revela su nombre completo

Para ya casi terminar el evento, se nos muestra un nuevo avance de Death Stranding 2 – On the Beach, juego de Kojima Productions que funge como secuela del título que ha llegado en el 2019. Aún no cuenta con fecha de lanzamiento, solo se sabe que es una exclusiva para PS5 y llega hasta el 2025.

Kojima anuncia nuevo videojuego

Hideo Kojima termina prácticamente el evento con el anuncio de Physint, el cual regresara a los títulos de estilo espionaje, algo que posiblemente recordará a Metal Gear Solid. Por su parte, se habla de que tal vez tenga mucho corte cinematográfico como muchos de sus proyectos en la actualidad, entre ellos OD.

Estos serían todos los anuncios que se dieron en el evento, los más importantes al menos, pues también hubo algunos que pueden considerarse como relleno.