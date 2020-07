Los Amiibo de Joker y Hero ya tienen fecha de lanzamiento

Los coleccionistas de Amiibo estarán muy contentos. Recientemente, Nintendo ha revelado que las figuras de colección de Joker de Persona 5 y Hero de Dragon Quest XI por fin estarán a la venta el próximo mes de octubre.

Por medio de un tweet, Nintendo ha confirmado que los Amiibo de Joker y Hero estarán disponibles el próximo 2 de octubre. De igual forma, se ha liberado un pequeño vídeo que nos muestra lo hermoso que se ven estas figuras de colección.

Super #SmashBrosUltimate #amiibo for DLC fighters Joker and Hero will be available starting Oct. 2nd! pic.twitter.com/gQE1zJBZot

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2020