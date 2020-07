Maurice Roëves, actor de Doctor Who y Star Trek, ha fallecido a los 83 años de edad

Lamentablemente, el día de hoy se ha dado a conocer que el actor escocés Maurice Roëves ha fallecido a la edad de 83 años. Roëves es conocido por sus participaciones en las series como Doctor Who y Star Trek.

El agente de Roëves, Lovett Logan, dio la noticia de la muerte de su cliente con el siguiente comunicado:

“Es con gran tristeza que podemos confirmar el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente, Maurice Roëves. Maurice tuvo una carrera enormemente exitosa tanto en teatro como en la pantalla, que abarcó varias décadas, comenzando en su país de origen, Escocia, y mudándose a Londres y Estados Unidos. Además de ser un actor verdaderamente dedicado y talentoso, también fue un verdadero caballero y un placer tenerlo como cliente. Lo extrañaremos mucho y nuestros pensamientos y amor están con Vanessa y su familia”.

El actor participó en la serie de 1984 de Doctor Who “The Caves of Androzani” como Stotz junto a Peter Davison, el Quinto Doctor. También apareció en un episodio de la sexta temporada de Star Trek: The Next Generation, interpretando a un capitán romulano en “The Chase” en 1993. Sus apariciones en películas de Hollywood incluyen un papel en Judge Dredd junto a Sylvester Stallone, e interpretando al coronel Edmund Munro en The Last of the Mohicans.

Vía: Comicbook