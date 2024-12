Los 15 mejores juegos de 2024

2024 ha sido un año verdaderamente complicado para toda la industria. A pesar de que se esperaba que el tema de los despidos y cierres de estudios se redujera luego de lo que fue 2023, los últimos 12 meses también han estado plagados de este tipo de noticias. Indudablemente, el medio está sufriendo de una fuerte reestructura que esperemos, lo lleve a buen puerto. A pesar de lo anterior, tanto estudios, como publishers, han encontrado la manera de seguir con un ritmo constante de publicaciones que nos han reglado grandísimos momentos que han quedado grabados en la historia del gaming y que dejan claro que a pesar de las enormes complicaciones financieras que se viven a nivel empresarial, el espíritu artístico y creativo sigue intacto, asunto que tenemos que celebrar de forma intensa.

La verdad es que prácticamente cada semana tuvimos al menos un lanzamiento de consideración de que de alguna u otra manera, llenaba los gustos de cierto sector del mercado. De destacar el súper año que tuvimos a nivel de RPGs, fue simplemente brillante. Por supuesto, la decisión fue bastante complicada, pero acá te va nuestra lista los que para nosotros fueron los 15 mejores juegos de este 2024. Esperamos a leer tus comentarios al respecto y a que nos compartas cómo quedó tu propia lista.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth es la última entrega en la popular saga de Yakuza, que combina elementos de acción, RPG y drama en un mundo abierto que representa a la ciudad de Honolulu, Hawai. En esta entrega, el protagonista Ichiban Kasuga, después de enfrentar la traición y varios desafíos personales, se embarca en una aventura que lo lleva a descubrir secretos sobre el poder, la riqueza y la corrupción. La jugabilidad sigue el estilo característico de la serie, donde el combate por turnos se mezcla con una narrativa profunda y personajes memorables, pero ahora con un enfoque renovado que incluye elementos de RPG más dinámicos y un desarrollo aún más extenso del mundo abierto.

En Infinite Wealth, los jugadores también tienen la posibilidad de explorar una vibrante ciudad llena de misiones secundarias, actividades y minijuegos que continúan siendo un pilar fundamental de la experiencia. La historia toca temas como la avaricia, la moralidad y las relaciones personales, llevando a Ichiban a enfrentarse a nuevos enemigos y aliados mientras busca descubrir la verdadera naturaleza de su lucha y su propio destino. Con una atmósfera única que mezcla humor y drama, este título promete ser una de las entregas más emocionantes de la serie.

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown es un regreso a las raíces de la icónica franquicia de acción y plataformas. Este juego marca una reinvención del clásico, con un enfoque en la acrobacia y el combate rápido que definió la serie en sus primeras entregas, solo que está vez de la mano de Ubisoft Montpellier. El jugador asume el rol de un nuevo guerrero, en un mundo repleto de mitología y misterios antiguos, mientras busca una reliquia perdida de incalculable poder. A lo largo de su aventura, los jugadores deben superar desafiantes trampas y enemigos usando una combinación de saltos precisos, lucha dinámica y habilidades especiales, todas acompañadas por un estilo visual moderno que conserva la esencia de los clásicos y un diseño de niveles a la Metroidvania.

La narrativa gira en torno a la exploración de un mundo místico y su conexión con la antigua civilización, mientras el protagonista se enfrenta a traiciones y desafíos personales. The Lost Crown mezcla la acción con una historia épica, que pone al jugador en el centro de una lucha entre el bien y el mal, mientras explora entornos llenos de secretos y peligros. Con mecánicas de juego mejoradas y una ambientación impresionante, este juego promete atraer tanto a los fanáticos veteranos como a los nuevos jugadores.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth es la esperada continuación de Final Fantasy VII Remake, llevando a los jugadores más lejos en su viaje por el mundo de Gaia. La historia sigue a Cloud Strife y sus compañeros mientras enfrentan las consecuencias de sus acciones previas y tratan de desentrañar los misterios que rodean a la mega-corporación Shinra y la amenaza que representa Sephiroth. Esta secuela expande el mundo de Final Fantasy VII, explorando nuevas ubicaciones y presentando nuevos personajes mientras mantiene los elementos que hicieron tan famosa a la entrega original de PlayStation 1.

El juego profundiza en las relaciones entre los personajes y las complejidades de la trama original, mientras se integra una jugabilidad más fluida y una narrativa expandida. Rebirth introduce mecánicas nuevas, como el manejo de una historia no lineal, la expansión de la exploración, y un sistema de combate aún más pulido. Con gráficos de última generación, una banda sonora mejorada y un enfoque en la recreación de los momentos más épicos de la saga, Final Fantasy VII Rebirth promete cautivar tanto a los fanáticos de la versión original como a los nuevos jugadores.

Unicorn Overlord

Unicorn Overlord es un videojuego de rol táctico desarrollado por Vanillaware, conocido por sus hermosos gráficos en 2D pintados a mano. En este título, los jugadores se sumergen en un mundo fantástico donde el destino de varios reinos y sus habitantes está en juego. La historia gira en torno a un conflicto épico entre distintas facciones, donde los personajes principales, cada uno con sus propias motivaciones y habilidades, luchan por la supervivencia en un conflicto sin fin. El título toma influencias de los clásicos RPG tácticos, combinando una jugabilidad estratégica por turnos con una narrativa compleja llena de giros y decisiones que afectan el rumbo de la historia. Como es característico de Vanillaware, el juego presenta un estilo visual impresionante, con fondos detallados, animaciones fluidas y un diseño de personajes que evocan tanto la fantasía clásica como elementos más modernos.

A nivel jugable, Unicorn Overlord ofrece una experiencia profunda con batallas tácticas que requieren planificación y estrategia. Los jugadores pueden reclutar y comandar a un diverso grupo de héroes, cada uno con habilidades únicas que pueden ser combinadas de formas innovadoras para superar desafíos. Además, el juego pone énfasis en las relaciones entre los personajes y las decisiones que el jugador tome a lo largo de la historia, las cuales influyen en las rutas que se pueden seguir y en el desenlace de la trama. El sistema de combate se apoya en un tablero dividido en casillas, donde las unidades se mueven y atacan siguiendo reglas que premian la táctica y el uso adecuado de los recursos. A medida que avanza el juego, los jugadores descubren más sobre el misterioso mundo de Unicorn Overlord y los secretos que se esconden detrás del conflicto que amenaza con destruirlo todo.

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 es la secuela del exitoso RPG de acción de Capcom, que mantiene la esencia de su predecesor al combinar un combate dinámico con un mundo abierto lleno de fantasía y criaturas legendarias. El juego sigue la historia de un nuevo protagonista que se ve envuelto en una guerra entre humanos, dragones y otras criaturas místicas. A lo largo de la aventura, los jugadores reclutan “Pawns”, compañeros controlados por la IA que pueden ser personalizados y que juegan un papel crucial en el combate y en la exploración.

El mundo de Dragon’s Dogma 2 está lleno de desafíos, como combates contra enormes bestias, misiones secundarias que enriquecen la historia y una mecánica de lucha intensa y satisfactoria. La novedad de esta secuela es la expansión de las posibilidades de personalización y la mejora de las mecánicas de combate, que incluyen una mayor interacción con el entorno y un sistema de progresión más flexible. Con una historia rica en mitología y decisiones que afectan el mundo, este título promete ser una de las experiencias más emocionantes del género RPG de acción.

Animal Well

Animal Well es un juego de aventura surrealista que mezcla elementos de exploración con una narrativa ambiental profunda. En este título, los jugadores deben explorar un misterioso y extraño mundo subterráneo, lleno de criaturas animales y paisajes abstractos. La jugabilidad se enfoca en la resolución de acertijos, la manipulación del entorno y la interacción con los habitantes del mundo, sin una narrativa explícita, lo que permite una experiencia interpretativa y contemplativa.

Lo que distingue a Animal Well es su atmósfera única, con una estética visual minimalista y sonidos envolventes que contribuyen a crear una sensación de misterio y aislamiento. A lo largo de la exploración, los jugadores descubren secretos ocultos y enfrentan desafíos que los empujan a reflexionar sobre la naturaleza del mundo y las criaturas que lo habitan. Es un juego que invita a la introspección y a la interpretación personal de sus significados, lo que lo convierte en una experiencia muy distinta a los títulos convencionales. De los grandes juegos independientes de este 2024.

Visions of Mana

Visions of Mana es un juego de acción y aventura que se presenta como una reimaginación moderna de los clásicos de la saga Mana. Ambientado en un mundo de fantasía, el juego combina exploración, combate en tiempo real y una narrativa épica en la que los jugadores deben luchar para salvar el equilibrio del mundo utilizando la magia y la espada. La historia sigue a un grupo de héroes que, a través de sus propias visiones, deben unir fuerzas para evitar el despertar de una antigua amenaza que pone en peligro a todos los reinos. Square Enix levanta la mano con uno de los grandes RPG del año.

El combate de Visions of Mana es rápido y fluido, con un sistema de habilidades mágicas que se pueden personalizar a medida que avanza el juego. Los jugadores pueden interactuar con una gran variedad de personajes y explorar hermosos paisajes mientras desentrañan una historia llena de giros y momentos emocionales. Con gráficos de alta calidad y una jugabilidad que mantiene las mecánicas clásicas de la saga, este título será un deleite tanto para los fanáticos de Secret of Mana como para nuevos jugadores.

Astro Bot

Astro Bot es un videojuego de aventuras y plataformas desarrollado por Asobi Team, lanzado en 2024 como una nueva entrega de la exitosa saga que comenzó con Astro Bot: Rescue Mission para PlayStation VR. En este juego, los jugadores acompañan al simpático robot Astro en una nueva travesía a través de mundos llenos de desafíos y criaturas adorables, donde deberán resolver acertijos, superar obstáculos y derrotar enemigos para avanzar. Al igual que en su predecesor, Astro Bot utiliza mecánicas innovadoras que explotan las capacidades de las consolas PlayStation, ofreciendo una experiencia envolvente que combina jugabilidad clásica de plataformas con elementos modernos de exploración y acción.

Esta entrega se distingue por su capacidad para aprovechar la potencia de la PlayStation 5, con gráficos de alta calidad y el gran uso de la vibración háptica del DualSense que permite a los jugadores interactuar de manera más intuitiva con el entorno. La narrativa sigue siendo accesible y familiar, con un enfoque en la acción ligera y el encanto visual, lo que lo convierte en un título ideal tanto para jugadores veteranos como para nuevos en la serie. Con su enfoque en la diversión sin complicaciones y una mecánica de juego que apela a la nostalgia de las plataformas clásicas, Astro Bot es una experiencia que ofrece algo para todos, destacándose como uno de los juegos más entrañables del catálogo actual de PlayStation.

The Plucky Squire

The Plucky Squire es un juego de aventura y plataformas que destaca por su enfoque artístico y su jugabilidad innovadora. El juego sigue a Jot, un pequeño caballero que vive dentro de un libro de cuentos. Sin embargo, cuando su mundo es invadido por un villano, Jot se ve obligado a salir de las páginas para enfrentarse a nuevos desafíos en un mundo tridimensional. La mezcla de mecánicas 2D y 3D da como resultado una experiencia única, donde los jugadores se desplazan entre diferentes perspectivas y entornos, pasando de un libro de cuentos plano a un mundo más expansivo y tridimensional.

El juego se caracteriza por un estilo visual encantador y detallado, con escenarios que parecen salidos de un cuento de hadas, pero que están llenos de secretos y desafíos que los jugadores deben descubrir. The Plucky Squire ofrece un enfoque en la exploración, la resolución de acertijos y el combate, todo mientras mantiene un tono ligero y divertido. La forma en que combina la narrativa clásica con elementos modernos de juego crea una experiencia fresca y sorprendente que atraerá tanto a los fanáticos de las aventuras de plataformas como a aquellos que buscan una historia única.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es una nueva entrega en la icónica serie de Nintendo, que lleva a los jugadores a una aventura más introspectiva y filosófica que las anteriores. En Echoes of Wisdom, tomamos el control de la famosa princesa, quien se embarca en una misión para descubrir antiguos secretos y liberar a Hyrule de una amenaza desconocida, mientras explora ruinas ancestrales y se enfrenta a acertijos que desafían tanto su destreza como su mente. La historia se enfoca en los temas de la sabiduría y la comprensión, con un enfoque renovado en la resolución de acertijos y la interacción con el mundo.

La jugabilidad mantiene la esencia de Zelda, pero con nuevas mecánicas que permiten una mayor libertad de exploración y un sistema de combate que se basa en la gestión de habilidades especiales adquiridas a lo largo de la aventura. Además, Echoes of Wisdom luce un estilo visual verdaderamente llamativo, tomando como base lo que se hizo hace unos años con el querido remake de Link’s Awakening. Grezzo logró algo verdaderamente impresionante al mezcla la nueva filosofía de la franquicia, con ideas mucho más clásicas, sobre todo de los juegos 2D.

Silent Hill 2

El remake de Silent Hill 2 trae de vuelta uno de los títulos más influyentes del género de survival horror, con gráficos y mecánicas modernizadas. La historia sigue a James Sunderland, quien viaja a la niebla y las sombras de Silent Hill en busca de su difunta esposa, Mary, después de recibir una carta misteriosa. A medida que explora la ciudad y se enfrenta a criaturas espantosas, James descubre la verdad detrás de los horrores de Silent Hill, enfrentándose a sus propios traumas y culpas en el proceso. A pesar de las enormes dudas que había sobre su trabajo, Bloober Team brilló de manera intensa con su interpretación del gran clásico de Konami.

Este remake mantiene la atmósfera inquietante y perturbadora del original, pero con la tecnología moderna para crear una experiencia visualmente impresionante y aún más aterradora. El juego profundiza en el sufrimiento y la psicología de los personajes, añadiendo nuevas capas a la narrativa original sin perder el espíritu que hizo a Silent Hill 2 un clásico. Los fanáticos del horror psicológico encontrarán en este remake una interpretación fiel y aterradora del material original, con nuevos detalles que amplían la experiencia. Todo un logro gráfico y sonoro gracias al poder de Unreal Engine 5.

Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio es un RPG de fantasía y aventura que mezcla elementos de los clásicos del género con un enfoque narrativo y visual único. En el juego, los jugadores asumen el papel de un joven héroe que se embarca en una misión para resolver el misterio de un mundo paralelo lleno de criaturas extrañas y artefactos místicos. La historia explora temas como la identidad, el destino y la moralidad, mientras el protagonista lucha contra fuerzas sobrenaturales y se enfrenta a los dilemas de su propio destino. El equipo que también está detrás de la serie de Persona vuelve a demostrar su enorme valía siempre que se trata de construir juegos de rol por turnos.

La jugabilidad se centra en la exploración, la resolución de acertijos y el combate estratégico por turnos, mientras los jugadores se adentran en un mundo lleno de magia y secretos. Con un estilo artístico inspirado en la mitología y un sistema de combate que permite personalizar a los personajes de manera profunda, Metaphor: ReFantazio promete ser una experiencia rica y compleja, ideal para los fanáticos de los RPGs que buscan una historia profunda y un mundo que desafíe sus percepciones. Por supuesto, la mecánica de administración de tiempo sigue siendo uno de los grandes pilares de la experiencia.

Mario & Luigi: Brothership

Mario & Luigi: Brothership es una nueva entrega de la serie de juegos de rol de acción protagonizada por los icónicos hermanos fontaneros. En esta aventura, Mario y Luigi se enfrentan a una nueva amenaza en el Reino Champiñón, mientras exploran nuevas áreas, resuelven acertijos y participan en combates por turnos con un enfoque en la cooperación entre los dos hermanos. Lo que distingue a Brothership es su sistema de combate interactivo, donde los jugadores deben coordinar las acciones de Mario y Luigi para maximizar sus ataques y habilidades especiales. Además, la propuesta de Acquire cambia por completo la idea del mundo que tenemos que visitar, quitándole linearidad a lo que fueron los pasados juegos de la serie.

El juego continúa con el estilo cómico y colorido que caracteriza a la serie, mientras se exploran entornos llenos de personajes clásicos y nuevos enemigos. Además de las batallas y la exploración, Brothership introduce mecánicas cooperativas que permiten a los jugadores trabajar juntos para superar desafíos en el juego. Con un tono ligero y accesible, es un título perfecto para aquellos que buscan una experiencia divertida y llena de humor, típica de la serie Mario & Luigi. Un verdadero milagro que este juego haya ocurrido luego del lamentable destino que sufrió AlphaDream hace ya unos años.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard es una nueva entrega en la popular saga Dragon Age, que introduce a los jugadores en un mundo dividido por el misterio y el caos gracias a la amenaza de los dioses élficos. En este juego, los jugadores toman el control de un nuevo tipo de héroe conocido como Rook, protector de la barrera que separa el mundo físico del mundo espiritual. A medida que avanzan, los jugadores deben tomar decisiones difíciles que afectan tanto a los humanos como a las criaturas mágicas, mientras exploran un mundo lleno de magia, guerra y secretos.

El combate en The Veilguard se basa en una mezcla de tácticas y acción en tiempo real gracias a las tres clases de las cuales puedes elegir, con un fuerte énfasis en la creación de alianzas y la toma de decisiones que impactan el curso de la historia. Los personajes son profundamente personalizables, y el mundo está lleno de misiones secundarias y diálogos ramificados que enriquecen la narrativa. Con gráficos impresionantes y una historia épica, este título promete ser una de las experiencias más ambiciosas de Dragon Age. BioWare finalmente está de regreso con un juego que le hace justicia a su enorme legado.

Dragon Quest III: HD-2D Remake

Dragon Quest III: HD-2D Remake es una reinvención de uno de los RPGs más queridos de todos los tiempos, utilizando el aclamado estilo gráfico HD-2D para traer a la vida los paisajes y personajes de Dragon Quest III con una nueva capa de detalle visual. En esta clásica historia de aventuras, los jugadores asumen el papel de un joven héroe que debe emprender una misión para salvar el mundo de una amenaza ancestral. La jugabilidad sigue el formato tradicional de los RPGs de exploración y combate por turnos, pero con mejoras modernas que hacen que la experiencia sea más fluida y accesible.

El remake no solo mejora la estética del juego, sino que también expande y perfecciona las mecánicas de combate y personalización de personajes. Dragon Quest III: HD-2D Remake mantiene la esencia de la obra original mientras moderniza aspectos clave, lo que lo convierte en un título imprescindible tanto para los veteranos de la saga como para los nuevos jugadores que buscan una experiencia RPG clásica con un toque contemporáneo. Simplemente no hay mejor manera de disfrutar de uno de los más grandes juegos de rol japonés más importantes de todos los tiempos.