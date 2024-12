¡Nuestro juego del año 2024!

La industria se ha convertido en muchas cosas. Como parte de su propia maduración, la forma en la que se hacen videojuegos actualmente es completamente diferente a como pasaba hace una o dos décadas. Por supuesto, los retos siguen apareciendo y el medio continúa aprendiendo sobre cómo es que se pueden tener mejores procesos al momento de desarrollar cualquier producto. Algo que creemos, nunca debería de cambiar, es la esencia de esta forma de entretenimiento. A lo que nos referimos es que si bien, la innovación y nuevas ideas siempre serán bienvenidas, no se puede perder de foco que el hecho de que antes que nada estamos ante obras interactivas que deben divertir y de emanar magia por la forma en la que podemos afectarlas como usuarios directamente. Sí, son increíbles las experiencias cinematográficas realistas que cuestan cientos de millones de dólares crear, pero muchas veces menos es más y para prueba, lo que se vivió en este 2024.

Sin más preámbulo te dejamos con el que para nosotros fue el videojuego más destacado de todo el año, esto gracias a cosas como sus valores de producción, propuesta y demás elementos que lo terminaron convirtiendo en una experiencia que probablemente jamás se nos olvidará, esto claro, luego de un largo, pero divertido proceso como parte de nuestro podcast especial para elegir a lo mejor de 2024.

Y el ganador es…

¡Astro Bot!

PlayStation se encuentra en un situación bastante extraña por el momento. A pesar de que el PS5 mantiene ventas sumamente sólidas equiparando lo que se logró con el súper exitoso, PS4, la compañía se ha topado con pared al darse cuenta que mantener un flujo constante de exclusivas, es un reto mucho más grande de lo presupuestado. Todo indica que el famoso modelo de las producciones AAA, simplemente ha dejado de ser viable para la industria y Sony tiene puesta gran parte de sus fichas en todo esto. Claro que se han tomado medidas para sanear la situación como la de formar alianzas estratégicas con terceros que solo publiquen en su consola; sin embargo, los llamados PlayStation Studios pasaron un 2024 marcadamente discreto, dejando claro que en efecto, hay una importante crisis sobre la constancia de estrenos que sí vimos en generaciones pasadas.

Con todo lo anterior y el monumental fracaso de Concord, mismo que indudablemente ha quedado para los libros de historia, PlayStation levantó la mano con lo que son las cenizas del extinto Japan Studio. Desde hace ya unos años, Team Asobi había demostrado su valía, dándole otro rostro a lo que la marca suele hacer con proyectos más sencillos, pero repletos de magia y un enorme potencial. Finalmente se le dio la gran oportunidad y en este 2024 fuimos testigos del resultado de un gigantesco talento que ha sacudido a toda la industria y que ha puesto de nuevo sobre la mesa el cuestionamiento de qué tanto vale la pena desvivirse por las llamadas súper producciones que toman varios años y cientos de millones de dólares. Astro Bot es un título que desde que empieza a correr, llena tus sentidos de diferentes formas para lucirse de maneras impresionantes, manteniendo una enorme calidad desde que inicia, hasta que inevitablemente termina.

El género de las plataformas siempre será piedra angular para esta forma de entretenimiento, no obstante, hace ya unos años, Nintendo tomó casi por completo el monopolio, esto gracias a que cosas como Super Mario Galaxy, por ejemplo, elevaron tanto el estándar de calidad, que pocos se animaron a perseguir el estilo de diseño. Evidentemente altamente influenciados por estas obras, Team Asobi finalmente pone en el mercado a un competidor digno del famoso plomero, esto con un título brillante en temas de controles, diseño de niveles y aprovechamiento de interfaces como el DualSense del PS5. Iniciar cualquiera de los niveles que vienen contenidos en los mundos de Astro Bot es como abrir un nuevo regalo en navidad, pues nunca sabes con qué locura te van a salir, ya sea con los enemigos o jefes con los que te vas a enfrentar, o con los muy variados power ups que cambian por completo las mecánicas propias que el juego nos está presentando.

Cuesta mucho trabajo encontrarle defectos reales a lo que es Astro Bot más allá de que termina. Además de ser un platformer 3D simplemente perfecto en todos sus apartados, se convierte en una de las mayores celebraciones no solo de las franquicias y series de PlayStation, sino en general de los videojuegos, logrando poner de manera tangible elementos que demuestran por qué es que esta forma de entretenimiento es tan especial y sobre todo, tan mágica. La pasión que muchos de nosotros sentimos por los videojuegos no es obra de la casualidad y esta exclusiva de PS5 es la que para nosotros, más lo expresa, es por eso que no tuvimos más remedio que darle nuestro reconocimiento como Jugo del Año 2024.