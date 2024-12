Kraven the Hunter es el mayor fracaso de Sony

Después del fracaso de Madame Web y la pobre recepción de Venom: The Last Dance, parecía que Sony no podía caer más bajo con sus películas de villanos de Spider-Man. Sin embargo, Kraven the Hunter les ha demostrado que siempre hay un fondo, algo que ha sorprendido al CEO de Sony Pictures.

Con tan solo unas semanas en taquilla, Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures, ha señalado que Kraven the Hunter es su mayor fracaso comercial en los últimos siete años y medio, algo que lo ha tomado por sorpresa. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No rindió muy bien y eso es algo que todavía no logro explicarme por qué no es una mala película. Déjame hablar de ella un momento, a Madame Web no le fue bien en cines porque la prensa, simplemente, la destrozó. No era mala peli, y le fue bien en Netflix, pero por alguna razón la prensa tomó la decisión de que no hagamos más de estos films desde Madame Web y Kraven. También pasó con Venom, pero la gente la convirtió en un éxito de masas”.

Vinciquerra ha señalado que la pobre recepción de estas películas es culpa de la prensa, quienes constantemente señalan que el trabajo de Sony con Marvel ha sido mediocre. De esta forma, la respuesta del público tampoco ha sido positiva, y es que Kraven the Hunter ha generado solo $43.9 millones de dólares con un presupuesto de $130 millones de dólares.

Sin embargo, el CEO no se da por vencido. Si bien las películas de este tipo se detendrán, Vinciquerra desea continuar con este trabajo, aunque para eso necesita repensar la forma en la que han trabajado con estas propiedades en los últimos años.

