Despidos masivos se están llevando a cabo en People Can Fly

Aunque ya no son tan populares como antes, el estudio de People Can Fly sigue desarrollando proyectos de gran calibre, los cuales poco a poco se van revelando a los jugadores, sobre todo cuando se habla de shooters en primera persona con bastante personalidad. Sin embargo, en este fin de año parece que las cosas no están saliendo bien con la compañía, a tal punto de que ellos mismos compartieron noticias negativas a los seguidores.

El desarrollador de Outriders, ha anunciado una nueva ola de despidos que afectará a más de 120 empleados, marcando su segunda ronda de recortes en 2024. La medida se produce junto con la suspensión del Proyecto Victoria, la reducción del equipo del Proyecto Bifrost y una reestructuración generalizada debido a las “presiones del mercado externo”, según un comunicado emitido en Twitter.

En el anuncio, Wojciechowski expresó su pesar por la situación y destacó los desafíos que enfrenta la empresa debido a un mercado de videojuegos en constante evolución. Sin embargo, aclaran que esto debe llevarse a cabo para que el estudio siga existiendo a largo plazo.

Important update from Sebastian Wojciechowski, CEO. pic.twitter.com/UeDV97zEoB — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) December 10, 2024

Aquí la traducción del archivo:

Hoy hemos tomado una decisión muy difícil de reducir nuestra estrategia de autoedición al suspender el Proyecto Victoria, reducir nuestro equipo en el Proyecto Bifrost y reestructurar algunos de nuestros colaboradores. “Estamos profundamente entristecidos por el hecho de que esta situación significa suspender o separar a más de 120 aviadores talentosos colegas que disfrutamos tener como parte de nuestro equipo. Esta acción se hizo necesaria debido a que persistían las presiones del mercado externo. Más allá de nuestras previsiones, el mercado de los videojuegos sigue evolucionando y tenemos que adaptarnos a la situación actual. Estamos duplicando nuestros esfuerzos con nuevos contratos de trabajo por contrato y centrándonos en el desarrollo de un único juego. Creemos en nuestros equipos, juegos y su potencial, y seguimos extremadamente comprometidos a continuar ese viaje, pero necesitamos adaptar nuestros planes a nuestra capacidad financiera… Estamos profundamente agradecidos por las contribuciones de cada miembro del equipo afectado por esto. El giro de los acontecimientos; su talento y dedicación han ayudado a dar forma a nuestra empresa y nuestros juegos.

Estos despidos se suman a los más de 30 puestos dados de baja a principios de este año, tras problemas presupuestarios con el Proyecto Gemini y la decisión de Take-Two de abandonar la publicación de Dagger en 2023. A pesar de estos contratiempos, el estudio continúa trabajando en varios proyectos, incluido el Proyecto Maverick, financiado por Microsoft y basado en una de sus IP famosas.

La empresa asegura que está proporcionando apoyo y recursos a los empleados afectados, al tiempo que busca mantener la moral y el enfoque de los equipos que permanecen en la empresa. Eso significa, que darán el habitual salario de tres meses para que quienes se van puedan conseguir otro trabajo sin pasar por complicaciones económicas.

Vía: Eurogamer