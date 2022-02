Por si no estabas enterado, un nuevo lote de ofertas ha llegado a la PlayStation Store. Sabemos que, muy posiblemente, todavía te falte terminar Horizon Forbidden West y Elden Ring, sin embargo, hay varios títulos que definitivamente debes tener en tu radar dentro de estas nuevas promociones, especialmente si eres fan de los juegos desarrollados en PS5 y PS4.

Por ejemplo, si no tienes pensado entrarle a Elden Ring todavía, puedes conseguir Bloodborne por $9.99 dólares, con un 10 por ciento de descuento adicional para los suscriptores de PS Plus. Monster Hunter World lo encuentras por solo $11.99 dólares, y el increíble Shadow of the Colossus está disponible por $14.99 dólares. También hay un montón de juegos de Yakuza con descuentos que los rebajan hasta los $9.99 dólares. Por otra parte, tenemos al sensacional Patapon Remastered por solo $7.49 dólares.

En total, estamos hablando que hay cerca de 300 juegos en rebaja, y la gran mayoría de ellos regresará a su precio normal a partir del 9 de marzo de este año. Este nuevo lote de ofertas está enfocado en títulos de PS4, aunque también hay unos cuantos de PS5 que vale la pena destacar, como Scarlet Nexus por $29.99 dólares y Guilty Gear Strive por $29.24 dólares.

No olvides que, además de los títulos previamente mencionados, también hay otras ofertas que puedes checar en el siguiente enlace.

Nota del editor: Es raro cuando no tenemos nuevos descuentos en la PlayStation Store cada semana. Sony nos ha acostumbrado a estar recibiendo este tipo de promociones de forma constante, y muchas veces incluso añaden juegos que llevan pocas semanas en el mercado.

Via: PSN Store