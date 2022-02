Encuentran referencia a Berserk en Elden Ring

Con el lanzamiento de Elden Ring, los fans de FromSoftware tendrán un enorme mundo por explorar y quienes realmente quieran encontrar todos los secretos que The Lands Between esconde, deberán prepararse para invertirle por lo menos 100 horas al juego. Sin embargo, hay un par de secretos que ya han sido revelados, y uno de ellos parece hacer referencia al manga de Berserk.

Vía Twitter, la cuenta de Rage of Berserk compartió una imagen de la Greatsword en Elden Ring, misma que comparte muchas similitudes con la espada de Guts en el anime. De hecho, incluso la descripción de esta arma es similar a la del anime.

I’M NOT CRYING. YOU ARE CRYING. pic.twitter.com/lPnCd5ATz3

— Rage Of Berserk (@RageOfBerserk) February 23, 2022