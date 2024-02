Llegan las reseñas de The Walking Dead: The Ones Who Live

Desde hace algunos meses atrás, los fans de las franquicias de zombies han estado impacientes por ver en sus televisiones The Walking Dead: The Ones Who Live, nueva serie de la franquicia que explora el punto de vista de personajes que desaparecieron del programa principal. Y ahora, estando a poco más de una semana de su estreno oficial, las críticas han llegado por parte de los medios de comunicación, teniendo una calificación que será de alivio para quienes le tenían fe a este proyecto.

Hasta este momento el programa cuenta con buenos puntajes mediante la página de Rotten Tomatoes, hasta el momento acumulando un 88%, lo cual lo hace un producto que se mantenga como clasificación de fresco, algo que gustará a los seguidores de la saga tal cual. A eso se suman comentarios que nos indican se está haciendo honor a la producción original, y que también explica ciertos detalles que se dejaron ambiguos en otros spinoffs y series.

Aquí comentarios de la prensa:

The Wrap: En el mejor de los casos, es un escaparate potente de lo buenos que son Lincoln y Gurira en estos roles. Pero no esperes una reinvención radical de la franquicia. Digital Spy: The Ones Who Live no está a la altura de las expectativas. No es malo per se, y hay momentos de grandeza, pero dado cuánto tiempo han esperado los fanáticos de Walking Dead para que Rick regrese, no es el gran regreso que esperábamos. Marvelous Geeks Media: La serie sobresale a través de las actuaciones, trayendo emociones profundas al centro del escenario, que será lo que los fanáticos de toda la vida adoran. Mamas Geeky: ¡Aquellos que han estado esperando desde siempre el regreso de Rick estarán encantados! Se siente como The Walking Dead de primer nivel y al mismo tiempo aporta algo fresco y único.

Recuerda que The Walking Dead: The Ones Who Live estrena el 25 de febrero en la cadena televisiva ACM. Aún no se sabe a que plataforma de streaming llegará.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Los comentarios se ven bastante mixtos, por lo que habrá que esperar a que los propios fans sean quienes juzguen el programa. Afortunadamente, no falta mucho para que lleguen los capítulos.