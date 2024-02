Lamentablemente, el día de hoy se ha dado a conocer que Yoshitaka Murayama, desarrollador japonés creador de Suikoden, escrito de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, y el jefe de Rabbit & Bear Studios, falleció el pasado 6 de febrero de 2024 a los 54 años de edad, esto tras complicaciones por una enfermedad a la que ya se enfrentaba.

Esta información fue compartida por la cuenta oficial de Eiyuden Chronicle en Twitter, quien compartió un comunicado lamentando la partida de Murayama, y mencionan que algunas de las recompensas para los que apoyaron el Kickstarter de este título serían modificadas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

It’s with a heavy heart & deep sadness we must inform you that Yoshitaka Murayama, the scenario writer for Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes and head of Rabbit & Bear Studios, passed away on February 6th.

Read the statement from Rabbit & Bear Studios: https://t.co/RZcglRrPC5 pic.twitter.com/6gFeHJv5hQ

— 【公式】Eiyuden Chronicle (百英雄伝) (@eiyuden) February 14, 2024