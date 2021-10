Los fans ha traducido el último juego de Suikoden

Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki es el último juego de la serie de Suikoden, el cual llegó al PSP en 2012. Después de casi una década solo disponible en Japón, esta entrega ya está al alcance de miles de fans, ya que una traducción no oficial por fin nos da la oportunidad de experimentar este título.

Este suceso es una realidad gracias a una colaboración entre Twisted Phoenix Game Translation, traductor alemán, la wiki no oficial de Suikoden Gensopedia y un grupo de fans, conocidos como el Suikoden Revival Movement. De esta forma, toda la serie de Konami ya está disponible en inglés, ya sea de manera oficial o no.

Suikoden: Woven Web of the Centuries, como se le conoce a este juego en inglés, cuenta con un guión que tiene alrededor de 25 mil líneas de diálogo, con un total de 220 mil palabras. Eso incluye traducciones de los gráficos y leyendas japonesas originales para las escenas animadas. Esto es un logro que no se ve todos los días, y también significa que el arduo trabajo que representó traducir todos los juegos de esta serie ha llegado a su fin.

Aunque Konami parece que no tiene la intención de revivir esta serie, los fans pueden esperar Eiyuden Chronicle, un juego desarrollado por el creador de Suikoden, el cual es considerado la secuela espiritual de la saga.

Suikoden, junto a series como Breath of Fire, fueron parte fundamental del gran catálogo de RPGs disponibles durante la época del SNES y PS1. Aunque esta serie parece que nunca regresarán, es agradable ver que proyectos como Suikoden Revival Movement han hecho todo lo posible por hacer más accesible estos títulos

