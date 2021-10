Así será el nuevo sistema anti-cheat de Call of Duty

Tal y como se nos prometió el día de ayer, el nuevo sistema anti-cheat para Call of Duty ya ha sido oficialmente revelado y lleva como nombre Ricochet. Se trata de una nueva iniciativa por parte de Activision con la cual buscan acabar con los hackers por completo, y acá te explicamos cómo funciona.

Básicamente, consiste en un sistema anti-trampas que busca mejorar la seguridad en la parte de los servidores. Para hacerlo, hará uso de un kernel que comprobará qué aplicaciones y hardware entran en contacto con Call of Duty: Warzone, y de esta manera, detectaran cualquier tipo de trampa.

Ricochet será una herramienta indispensable al momento de descargar Warzone o Vanguard, es decir, deberás instalarla sí o sí. Pero tranquilo, que Activision promete que no interferirá con tu privacidad puesto que Ricochet solo estará monitoreando las aplicaciones que interactúen con Call of Duty, es decir, no siempre estará activo y una vez que cierres el juego, también se cerrará este sistema. Asimismo, solo será requerida para los usuarios que jueguen en PC.

La mala noticia es que Activision todavía no le da dio fecha a cuándo es que implementarán este nuevo sistema, sin embargo, mencionaron que primero estará disponible en Warzone y posteriormente llegará a Vanguard.

Nota del editor: Definitivamente este sistema anti-cheat es un paso en la dirección correcta para prevenir que otros tramposos arruinen la experiencia de juego para otros usuarios. Todavía falta conocer exactamente qué tan efectivo será, pero con suerte, sí habrá cambios notables.

Fuente: Activision