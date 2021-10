PES Club Manager llega a su fin en diciembre de este año

Hace ya varios meses que Konami anunció que Pre Evolution Soccer, o PES, desaparecía por completo. En su lugar tenemos una nueva experiencia de fútbol que lleva como nombre eFootball, y que como seguramente ya sabes, no ha tenido muy buena recepción entre los fans debido a todos sus bugs. Ahora, será PES Club Manager quien se despida a finales de este año.

Vía su cuenta de Twitter oficial, PES Club Manager anunció que a partir del 15 de diciembre de 2021, los servidores del juego llegarán a su fin. En otras palabras, será imposible jugarlo.

Thank you as always for playing PES Club Manager.

We have an important announcement for all users of the game.

As of 5:00 (GMT) on 15/12/2021, PES Club Manager will be discontinued (end of service).

Check out for more details in the game.#pescm

— PES Club Manager (@officialpescm) October 13, 2021