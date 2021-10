Últimamente Twitter ha estado poniendo a prueba un montón de funciones diferentes, pero no todas han tenido el éxito previsto. Un claro ejemplo de esto son los fleets, la alternativa de esta red social para las Stories de Facebook e Instagram que llegaron a su fin en agosto. Bueno, ahora pondrán a prueba otra cosa diferente, y sin duda alguna, provocará mucha polémica.

Twitter empezará a experimentar con añadir publicidad en las respuestas a los tweets, aunque de acuerdo con Bruce Fack, máximo responsable de productos de ingresos en Twitter, estos anuncios no serán invasivos ni molestos pues solo aparecerán en la primera, tercera u octava respuesta.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp

— bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021