Ya puedes usar armas de Vanguard en Warzone

Activision ha sorprendido a los jugadores de Call of Duty: Warzone con la adición de dos nuevas armas pertenecientes a Vanguard. Todavía faltan tres semanas para el lanzamiento del nuevo CoD, pero sus autores te están dando la oportunidad de probar estas nuevas armas antes de tiempo y acá te explicamos cómo desbloquearlas.

La M1 Garand y la STG ya se pueden conseguir de forma gratuita vía el Battle Pass de la sexta temporada de Warzone, sin embargo, no será posible modificarlas todavía. Pero tranquilo, que toda la experiencia que obtengas para estas dos armas se transferirá a Vanguard cuando se lance.

Otras recompensas que ofrece el Battle Pass son tokens de doble EXP, tres calling cards y dos emblemas, así como más sprays, charms y stickers. El último objeto relacionado a Vanguard se desbloquea en nivel 98 y se trata de un reloj, así que apúrate si quieres obtener todos estos objetos de manera anticipada.

Call of Duty: Vanguard debutará el 5 de noviembre para PlayStation, Xbox y PC. Puedes echarle un vistazo a su más reciente tráiler de historia en el siguiente enlace.

Nota del editor: Que yo recuerde, esto no sucedió con Call of Duty: Black Ops Cold War. El contenido de este juego no estuvo disponible en Warzone hasta su fecha de lanzamiento oficial, por lo que ciertamente es raro que Activision haya tomado esta decisión. Ya veremos cómo recibe la comunidad las nuevas armas de Vanguard.

Via: Call of Duty