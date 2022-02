Siempre que una compañía compra a otra, el mercado reacciona de forma positiva. Sin embargo, durante el mes pasado vimos un par de excepciones. Después de la adquisición de Zynga por parte de Take-Two, el valor de la empresa matriz de Rockstar disminuyó. Por otro lado, cuando Microsoft anunció la nueva relación con Activision Blizzard, fue Sony quien resultó afectada en este apartado. Ahora, tras la compra de Bungie por parte de Sony, el mercado una vez más ha cambiado, aunque no como uno lo podría imaginar.

De acuerdo con Dr. Serkan Toto, CEO de Kantan Games, una consultoría de la industria de los videojuegos en Japón, las acciones de Sony en Japón han aumentado un 0.39%, un crecimiento acorde con el índice general de Nikkei en un 0.28%. Esto significa que los inversionistas no están sorprendidos con la adquisición de Bungie, pero tampoco están castigando a Sony, como le sucedió a Take-Two.

Sony stock today (Tuesday Japan time) closed +0.39% in Tokyo, much in line with the Nikkei index overall at +0.28%.

That means investors are not impressed with the Bungie deal but also refrained from "punishing" the company by selling the stock off.

