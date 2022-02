10 juegos llegarán a Game Pass en los próximos días

Como ya es una costumbre, Xbox ha revelado la lista de juegos que llegarán a Game Pass durante la primera mitad de febrero. En esta ocasión no contamos con un título que logre resaltar del resto, pero la selección está conformada por 10 títulos que seguramente serán del agrado de los fans.

A partir del próximo 3 de febrero, estos serán los títulos que se sumarán al extenso catálogo de Xbox Game Pass:

–Contrast (nube y consola) – 3 de febrero

–Dreamscaper (nube, consola y PC) – 3 de febrero

–Telling Lies (nube, consola y PC) – 3 de febrero

–Besiege (previo) (nube, consola y PC) – 10 de febrero

–CrossfireX (consola) – 10 de febrero

–Edge of Eternity (nube, consola y PC) – 10 de febrero

–Skul: The Hero Slayer (nube, consola y PC) – 10 de febrero

–The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (nube, consola y PC) – 10 de febrero

–Ark: Ultimate Survivor Edition (nube, consola y PC) – 14 de febrero

–Infernax (nube, consola y PC) – 14 de febrero

Si bien actualmente Ark ya está disponible en Xbox Game Pass, la Ultimate Survivor Edition cuenta con contenido adicional que seguramente será del agrado de todos los fans de este juego de supervivencia con dinosaurios. Junto a esto, CrossfireX nos ofrece el apartado de un solo jugador de este FPS, el cual está a cargo de Remedy Entertainment.

En temas relacionados, se ha revelado que MLB The Show 22 llegará día uno de Game Pass. De igual forma, los fans exigen que Games With Gold desaparezca.

Nota del Editor:

Si bien la selección de este mes no parece ser tan fuerte como en meses pasados, la lista de juegos es lo bastante grande para que alguien logre encontrar un juego entretenido. De igual forma, destaca que varios de estos títulos estarán disponibles día uno en Game Pass.

Vía: Xbox