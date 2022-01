Fans desean que Xbox Games With Gold desaparezca

Hace un par de días se reveló la lista de juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en febrero de 2022. Como ha sido una tendencia en los últimos meses, la comunidad no está entusiasmada por los títulos anunciados. Sin embargo, lo que destaca en esta ocasión, es que hay un grupo de fans que desean que este servicio sea eliminado por completo.

Tras la revelación de los cuatro títulos que llegarán a Games With Gold, la comunidad de Xbox se dividió en dos. Por un lado, algunos usuarios han señalado que este servicio se ha convertido en solo un muro de paga para jugar en línea, ya que los juegos que se ofrecen no están al nivel con lo que uno puede encontrar en Game Pass. Todo esto comenzó con el siguiente mensaje de Klobrille:

Xbox Live Gold as an artificial console-only online paywall remains to contradict everything Xbox does. Gold prevents the frictionless "anywhere" vision the brand is aiming for — and offering games like these only makes it even worse. Gold has no place in the Xbox ecosystem. https://t.co/B5vLxanUvF

A esto se le sumaron más voces a su favor:

I think I agree. Ditching gold and offering no games but free online would be a far, far better alternative for optics.

I know “free” and all that. But it’s not really free, is it. Epic Games is truly “free” and don’t ask for payment, yet they offer waaaay better games.

— Gavin Stevens (@GTS_Tweets) January 27, 2022