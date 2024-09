La serie de The Penguin ya tiene calificación

La próxima semana por fin se estrenará la serie de The Penguin en Max. Esta producción nos dará la oportunidad de regresar al mundo de The Batman, solo que en esta ocasión la atención está en el ascenso al poder de Oswald Cobblepot, interpretado por Colin Farrell. De esta forma, la producción de HBO ya tiene calificación, y es una de las mejores del universo de Batman.

En estos momentos, The Penguin cuenta con una calificación de 93% en Rotten Tomatoes. En comparación, esto supera el 85% que tiene The Batman, y está solo un punto por debajo del 94% de The Dark Knight. Sin duda alguna, un buen inicio para la producción a cargo de Matt Reeves.

The Penguin se lleva a cabo después de los eventos de The Batman, en donde vemos cómo es que Oswald Cobblepot subirá la escalera de poder en Gotham, convirtiéndose en el Pingüino en el proceso. De esta forma, muchos de los que esperan con ansias The Batman 2, tendrán que ver la serie de Max, ya que seguramente tendrá información importante para la siguiente cinta protagonizada por Robert Pattinson.

Lamentablemente, por el momento no hay reseñas, pero es muy probable que en los próximos días veamos opiniones claras que expliquen cómo es que esta serie obtuvo esta calificación. Te recordamos que The Penguin llegará a Max el próximo 18 de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Batman 2 aquí. De igual forma, confirman el regreso de Joker en esta cinta.

Nota del Autor:

The Batman es una gran película, y si bien no me llama mucho la atención la serie de The Penguin, el trabajo de Matt Reeves siempre ha sido de calidad, por lo que esta producción seguramente valdrá mucho la pena.

Vía: Rotten Tomatoes.