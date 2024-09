Nintendo confirma nuevo bundle del Switch

Hace un par de días se filtró la existencia de un nuevo paquete de Nintendo Switch con Super Mario Bros. Wonder. Justamente como ya se esperaba, la Gran N ha confirmado la existencia de este bundle, aunque por el momento solo estará disponible en una región.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Nintendo Australia ha confirmado que el próximo 24 de octubre estará disponible un paquete especial que incluye un Switch OLED blanco, una copia digital de Super Mario Bros. Wonder ya instalada, así como 12 meses de suscripción a Switch Online. Todo esto estará disponible solo en Australia y Nueva Zelanda.

