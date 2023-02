La serie de God of War podría tardar más de lo esperado

Como ya se sabe, actualmente se está trabajando en varios programas y películas basados en las franquicias de PlayStation, entre los shows están Horizon Zero Dawn, Gran Turismo y hasta God Of War. Respecto a la saga de Kratos, se ha confirmado que llegará a la plataforma de Prime Video, y si bien se espera que sea una buena serie, parece que las opiniones finales van a tardar.

Mediante una nueva entrevista con el medio conocido como Deadline, la presidenta de Sony Pictures TV Studios, Katherine Pope, se hablaron de cosas interesantes sobre el futuro de la empresa con diferentes producciones. Ante esto, se ha tomado el tema de las series de PlayStation y claramente la historia del dios de la guerra iba a salir a flote.

Esta es la respuesta general que dio sobre estas producciones y también God of War:

La propiedad intelectual y los universos en expansión continúan siendo una gran parte de nuestro negocio con seguridad, y creo que una gran parte del negocio de todos. Estoy de acuerdo, las propiedades intelectuales de PlayStation se han vuelto cada vez más importantes: The Last of Us la acabamos de renovar para la segunda temporada, y tenemos una relación muy estrecha con PlayStation y sus creativos.

Estamos trabajando en God of War, el título de PlayStation, que aún se encuentra en las primeras etapas. Conozco bastante bien el juego y estoy muy impresionada con lo que ya están haciendo en términos de construir ese mundo y expandirlo, manteniendo todos los valores pero también expandiéndose, seguirá siendo un espectáculo realmente satisfactorio por sí solo.