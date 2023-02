Tendrás que pagar por usar TweetDeck

Desde que Elon Musk tomó el control de Twitter, hemos visto una serie de medidas que han causado controversias en esta red social. Algunas de estas han estado dirigidas a monetizar una plataforma gratuita. Ahora, recientemente se descubrió que TweetDeck, una de las aplicaciones de terceros más usados para este medio, será una exclusiva de aquellos que paguen por Twitter Blue.

Recientemente, el usuario conocido como TitterTakeover utilizó ingeniería inversa para rastrear el nuevo funcionamiento del servicio. De esta forma, por medio de su cuenta compartió un mensaje que ha desilusionado a más de uno:

It’s likely to be part of Ad-Free Twitter Blue (as that is the only place you can currently have an Ad-Free experience)

— T(w)itter Takeover News  (@TitterTakeover) February 8, 2023