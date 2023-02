Para muchos, el Nintendo Direct no es solo una presentación digital, sino todo un evento, una misa, y una celebración del medio. Sin embargo, en algunas ocasiones la emoción que tenemos por este tipo de presentaciones se puede salir de control. Esto es algo que sucedió el día de hoy, cuando un mal chiste ocasionó que una escuela de Estados Unidos fuera acordonada por la policía ante un posible atentado.

El día de ayer, un estudiante de la universidad de California le envió a su maestro una carta rogando que su clase, la cual se llevará a cabo hoy a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), fuera cancelada, ya que un “evento único en la vida” se llevará a cabo en unas horas, e insistió en “cancelar la clase por el bien de la humanidad”.

Message from Acting Chief Scot Willey regarding perceived threat to @csuf. pic.twitter.com/RyDbTqfxt9 — CSUF Police Department (@csufpd) February 8, 2023

El profesor, al no tener idea de que el estudiante se estaba refiriendo al Nintendo Switch que se llevará al mismo tiempo que su clase del día de hoy, alertó a la policía del estado ante un posible atentado estudiantil, algo común en Estados Unidos. Como respuesta, unidades de protección y otros policías llegaron a la Universidad con la tarea de prevenir cualquier desastre.

Afortunadamente, todo esto fue solo una broma que se salió de las manos. Eventualmente, la policía descubrió que el “evento único en la vida” se trata del Nintendo Direct, algo que el mismo estudiante le confesó a su profesor por medio de un correo. Sin embargo, las autoridades seguirán vigilando la Universidad a lo largo del día de hoy.

La lección del día es, simplemente, no asistir a clases. Aunque no dudo que el estudiante simplemente estaba bromeando con su profesor, no hay que olvidar el tipo de horribles eventos que se han llevado a cabo en las escuelas de Estados Unidos. Por lo que mandar un mensaje tan vago puede resultar en escenarios como este.

