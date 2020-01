La serie de Cassian Andor podría llegar a Disney+ durante 2021

The Mandalorian ha sido todo un éxito para Disney, y ha demostrado que el nivel de producción de Disney+ está a la par de Netflix o cualquier otra cadena de televisión de alto nivel. Por otro lado, el retraso de la serie de Obi-Wan ha levantado un par de dudas sobre la dirección de la compañía del ratón ante esta serie. Sin embargo, los fans de Star Wars no tendrán que esperar mucho para conocer un poco más sobre este universo ya que, supuestamente, la serie precuela de Rogue One centrada en Cassian Andor, ya tiene fecha de estreno.

De acuerdo con un reporte y fuentes cercanas a Variety, la serie de Cassian Andor llegaría a Disney+ durante 2021. Lamentablemente, no se proporcionó una fecha exacta. Debido a que no hay mucha información sobre esta producción, es posible que el estreno del show sea en la segunda mitad del siguiente año.

La serie de Cassian Andor traerá de regreso a Diego Luna en el papel principal y a Alan Tudyk como K-2SO, y será una precuela de Rogue One con una temática de espías. Aún no se sabe si otros actores de la película saldrán, como podría ser el caso de Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen o Forest Whitaker.

Hablando de Star Wars, puedes ver el arte conceptual del primer guión de The Rise of Skywalker aquí. De igual forma, de acuerdo con Ewan McGregor, la serie de Obi-Wan sólo fue retrasada hasta inicios de 2021.

Vía: Variety