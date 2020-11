La reunión de El Príncipe del Rap estrena nuevo tráiler y confirma fecha de estreno

El momento que muchos esperaban por fin está por llegar. Después de 24 años, la familia Banks se reunirá. Para celebrar el 30 aniversario de El Príncipe del Rap, los actores de esta icónica serie volverán a estar juntos en un especial para HBO Max, el cual se estrenará la siguiente semana.

Por medio de un nuevo tráiler de dos minutos, se ha confirmado que este especial se podrá ver exclusivamente en HBO Max a partir del próximo 19 de noviembre. Esta reunión nos mostrará a los actores originales hablando de la serie, un par de anécdotas y un homenaje a James Avery, quien interpreto al Tío Philip y falleció en 2013.

Now this is a story all about how the Freshest family on TV is getting back together 🤩🥳 Join the Banks family for the #FreshPrinceReunion November 19 only on HBO Max! pic.twitter.com/8xRsGPUW4X

— HBO Max (@hbomax) November 13, 2020