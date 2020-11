¡Mucho cuidado! Spoilers de Cyberpunk 2077 ya circulan en internet

Solo faltan un par de semanas más para la llegada del esperado Cyberpunk 2077. Sin embargo, parece que los fans que desean disfrutar de este juego sin mucho conocimiento previo necesitan cuidarse, ya que una serie de spoilers ya circulan en internet.

Recientemente, el usuario de Twitter conocido como LegacyKillaHD advirtió ante posibles spoilers de Cyberpunk 2077. Esto debido a que la página de GOG Galaxy ha revelado antes de tiempo los trofeos del juego. En el sitio de ResetEra se puede encontrar una lista con esta información. Sin embargo, recuerda que te adentrarás a un territorio lleno de spoilers.

En respuesta a este suceso, Marcin Momot, líder de la comunidad global de CD Projekt Red, comentó que la lista de información filtrada no revela los trofeos ocultos, así que los puntos más importantes de la historia deberían seguir siendo un secreto. Sin embargo, Momot le pide al público que sea cauteloso. Esto fue lo que comentó:

Fortunately, hidden achievements remained hidden so there shouldn't be any heavy story spoilers out there. Still, there are some that we'd been hoping would remain private until the release.

