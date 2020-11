El nuevo Night City Wire de Cyberpunk 2077 estará enfocado en Keanu Reeves

Después del retraso de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tiene planeado realizar una nueva presentación de Night City Wire la siguiente semana. El próximo 19 de noviembre, día en que iba a estar disponible este juego, será revelada más información sobre este título y su mundo.

En específico, el nuevo Night City Wire estará enfocado en el personaje de Johnny Silverhand, el cual es interpretado por Keanu Reeves, así como contenido relacionado con la banda ficticia de este aliado del caos. La presentación se llevará a cabo el 19 de noviembre a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) en el canal de Twitch de Cyberpunk 2077.

Yo, choombas!

Get ready for episode 5 of #NightCityWire! We’ll talk about our favourite rockerboy Johnny Silverhand, share a variety of Night City's tunes and a lot more. It's going to be a big one!

Save the date: Thursday, Nov 19th, 6PM CET

See you on https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 13, 2020