Usuarios reportan problemas con el lector de discos del Xbox Series X

Pese a que el Xbox Serie X gozó de un gran lanzamiento en ventas, parece que los fans se han encontrado con una serie de problemas en los últimos. Hace un par de días les contamos sobre una consola que llegó a emitir humor, y ahora los compradores han reportado que el lector de discos está fallando constantemente.

En Twitter, varios usuarios del Xbox Series X han compartido videos en donde se señala que la consola no llega a leer discos de la forma correcta, en algunas ocasiones no los acepta, y otros han mencionado que la pieza de hardware emite un sonido extraño al correr un juego.

My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupport pic.twitter.com/N85LjyHn0b

And now the cunting disc drive has failed pic.twitter.com/pa0PoToi8F

Hey @XboxSupport!

I think my #XboxSeriesX might have a defective disc drive. I've tried inserting a few different compatible games (both Xbox One & 360) & the drive won't let me insert it. Nothing is in there (to my knowledge). I just set it up.

Any help is appreciated! 😊 pic.twitter.com/2r1mQkYSLY

— Travless (@Travless_) November 10, 2020