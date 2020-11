El Series X|S tuvieron el lanzamiento más grande de cualquier consola de Xbox

El Xbox Series X y Series S llegaron a las tiendas el pasado 10 de noviembre. Aunque por el momento no hay números oficiales, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha revelado que la llegada de las nuevas plataformas fue el lanzamiento más grande de una consola de Xbox.

Por medio de su cuenta de Twitter, Spencer reveló esta información. Aunque el directivo no proporcionó datos concretos, considerando que el Xbox One, quien tenía el título de más consolas vendidas durante su lanzamiento, logró mover más de un millón de unidades durante sus primeras 24 horas en el mercado, el Series X y Series S seguramente superaron esta cantidad. Esto fue lo que se comentó:

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.

— Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020