NBA 2K21 ocupa 150GB de almacenamiento en las nuevas consolas

Uno de los más grandes problemas, tanto con el PS5 como con el Series X/S, es su limitado espacio de almacenamiento. Por supuesto, permite tiempos de carga extremadamente rápidos, pero no pasará mucho tiempo antes de que tu espacio ya esté lleno por tantos juegos. Por ejemplo, si piensas jugar NBA 2K21, espero que estés listo para desocupar una gran parte de tu almacenamiento.

Vía Reddit, un usuario publicó una imagen de la caja del juego en la cual se puede observar que requiere, por lo menos, 150GB libres de almacenamiento. Claro, también cabe la posibilidad de que la instalación final no sea tan grande, pero incluso si llegara a ocupar 100GB, sigue siendo bastante.

Call of Duty: Black Ops Cold War también es enorme, ocupando por lo menos 133GB de almacenamiento disponible. La mala noticia es que, al menos por ahora, en PS5 no será posible instalar otra memoria de expansión, pues Sony todavía no ha revelado las marcas y modelos compatibles.

Fuente: Reddit