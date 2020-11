Call of Duty: Black Ops Cold War ocupa 40GB extra en PS5 y Series X

Los juegos de Call of Duty tienden a tener tamaños de instalación enormes, y parece que Black Ops Cold War no será la excepción. Si creías que el juego iba a ocupar muchísimo espacio de almacenamiento en tu PS4 y Xbox One, espera a que conozcas lo que va a ocupar en las nuevas consolas.

El día de hoy Activision reveló exactamente el peso de Black Ops Cold War en Ps5 y Xbox Series X y Series S, y todo parece indicar que esa memoria externa que estabas pensando en comprar sí valdrá la pena. ¿Estás listo? Bueno, la nueva entrega de Call of Duty pesa 130GB tanto en PS5 como en Series X/S.

Afortunadamente, hay unas cuantos cosas que podremos hacer para limitar su peso, como la opción de desinstalar ciertas partes del juego para así ahorrarnos ese espacio y solo tener instalado lo que realmente vayamos a jugar. En el caso de PC, es posible instalar únicamente el modo multijugador que te ocupará 35GB de almacenamiento, aunque las especificaciones oficiales te recomiendan tener libre por lo menos 250GB.

Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible el próximo 13 de noviembre para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X y PC.

Fuente: Activision