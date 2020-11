Parece que SEGA se retirará del negocio de las arcades para 2021

Seguramente recordarás los rumores sobre Microsoft y su posible adquisición de SEGA, los cuales fueron totalmente falsos. Bueno, dicho lo anterior, ahora se ha revelado que Genda, una empresa japonesa centrada en los negocios de casinos y juegos de azar, ha comprado una importante subsidiaria de SEGA, lo que podría resultar en que la compañía se retire de los arcades para el siguiente año.

De acuerdo con Genda, el motivo de compra se debe a que “ambas empresas trabajarán de la mano para revitalizar la industria del entretenimiento, y crear un ambiente donde todo el mundo pueda involucrarse, incluyendo fabricantes, operadores y usuarios.”

Vale la pena destacar que, a partir de este 3 de diciembre, Genda será dueño del 85.1% de las acciones de SEGA, pero no te preocupes, esto no afectará a su división de videojuegos, sino al de las arcades, restaurantes, comida rápida y más. De acuerdo con un reporte de Tech Raptor, las arcades de SEGA sufrieron de un fuerte golpe durante esta pandemia y ya no son un negocio redituable, por lo que una de las primeras acciones de Genda será retirarlos. Esto evidentemente sucederá en Japón.

Via: Tech Raptor