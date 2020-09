Rumor: Microsoft anunciaría la adquisición de SEGA el día de mañana

ACTUALIZACIÓN: La cuenta oficial de SEGA Japón publicó hace un par de días una imagen en donde se puede ver a una chica realizar una X con sus manos junto a una caja, lo cual podría ser una insinuación sobre la rumoreada adquisición de SEGA por parte de Microsoft. De igual forma, el mensaje que se comparte hace referencia a una noticia que aún no debe de compartirse:

“Cuando fui con el personal de ventas, encontré esta muestra en el escritorio, así que le tomé una foto en primer plano. El gerente de ventas de productos me comentó: ‘¡Oh, no, todavía no puedes publicarlo! ¡Todavía no!'”

NOTA ORIGINAL:

Si algo quedo claro el día de ayer, es que Microsoft cuenta con el capital suficiente para comprar a casi cualquier estudio third party de la industria. Ante la adquisición de ZeniMax Media, compañía matriz de Bethesda Softworks, un rumor en particular salió a la luz, el cual menciona que Microsoft pudo haberse apropiado de SEGA, y este anuncio se haría oficial durante TGS 2020.

En dado caso de que esto sea una realidad, Xbox ahora tendría bajo su protección más estudios y propiedades como Sonic y Yakuza. Esto es lo que menciona una fuente anónima:

“Iban a anunciarlo hace meses pero había un problema principal: Atlus. Atlus era escéptico acerca de los ports de todas las IPs que poseen a PC y las consolas Xbox. Después de las grandes ventas que consiguieron con Persona 4 en PC, ahora están más abiertos a empezar a hacer más ports a PC y Xbox. Otro factor importante que ayudó es lo bien que se vende la serie Yakuza en la Xbox gracias al servicio Xbox Game Pass. Esa es también la razón principal por la que no se habla de la “Yakuza HD Collection” en Xbox. Quieren hacer un remake de Yakuza 3 (AKA Yakuza Kiwami 3) y luego lanzar los otros juegos como “Essential Collection” (4, 5, 6, Dead Souls e Ishin). Todo esto, más el hecho de que están trabajando en equipo con Asobo, hace que parezca que Microsoft ha decidido establecerse en el mercado japonés”.

Es importante señalar que esto es solo un rumor, esta información surge del infame sitio 4Chan, y no hay una fuente que respalde estas declaraciones. Sin embargo, tampoco se descarta por completo algún tipo de asociación entre estas dos compañías. Recordemos que Yakuza: Like a Dragon cambio su fecha de estreno, del 13 al 10 de noviembre, para coincidir con el lanzamiento del Xbox Series X, y por el momento no hay una fecha clara para la llegada de este juego a otras plataformas. De igual forma, fue gracias a Xbox que Phantasy Star Online 2 llegó a occidente.

Los rumores señalan que el día de mañana, 23 de septiembre, se dará a conocer esta información. Así que no tendremos que esperar mucho para descubrir la veracidad de este rumor. En temas relacionados, un experto legal afirma que la adquisición de Bethesda no es un movimiento monopólico. De igual forma, las pre-ordenes del Xbox Series X y Series S ya están abiertas.

Vía: Todo Mega Drive