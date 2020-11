PS5: Sony confirma que no podrás expandir la memoria SSD durante lanzamiento

Durante el reciente video en el que Sony explica a detalle cada componente interno del PlayStation 5, tuvimos nuestro primer vistazo a la ranura donde podremos colocar una memoria de expansión para la consola, pero la mala noticia es que dicho compartimento estará deshabilitado durante lanzamiento.

De acuerdo con información del portal The Verge, Sony ha confirmado que esta ranura “está reservada para una actualización futura” y por el momento no podrás hacer uso de ella, aunque físicamente ya tengas la memoria.

Esta información no debería ser tan sorprendente, puesto que durante la conferencia The Road to PS5 hace unos cuantos meses, Mark Cerny, principal arquitecto del sistema, explicó que deberemos esperar un poco más para conocer las memorias compatibles con el PS5.

Por ahora no podemos decirte exactamente cuánto espacio disponible tendrá el PlayStation 5, pero mantente al pendiente de nuestras redes sociales el día de mañana, cuando ya podremos contarte más sobre esto.

Fuente: The Verge