Godfall sería exclusivo de PS5 por al menos seis meses

A pesar de no ser estrictamente first-party, Godfall será un juego que estará disponible día uno en PlayStation 5. Sí, sabemos que lo nuevo de Gearbox también debutará en PC, pero ¿qué pasará con la versión de Xbox Series X? Bueno, parece que los usuarios de la consola de Microsoft no deberán esperar mucho tiempo para jugarlo, o al menos eso dice su tráiler de lanzamiento.

No cabe duda alguna que se trata de un gran tráiler, pero la información que realmente nos interesa no viene sino hasta el final de éste. En la siguiente captura verás a lo que me refiero:

Como puedes ver en las letras pequeñas de hasta abajo, se menciona que Godfall no estará disponible en otras consolas hasta por lo menos el 12 de mayo de 2021. En otras palabras, la exclusividad de Godfall en PS5 será de seis meses, similar a lo que ya estamos acostumbrados.

Godfall debutará el próximo 12 de noviembre para PC y PS5.

Fuente: Godfall