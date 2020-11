Éstas son las configuraciones recomendadas para tu PlayStation 5

Falta exactamente una semana para la llegada del PlayStation 5, y Sony definitivamente quiere que le saques el mayor provecho posible a tu nueva consola. Para ayudarte, la compañía nipona ha lanzado un nuevo video en el que te explican lo primero que debes hacer cuando recibas el sistema.

El video se divide en tres partes: la primera de ella habla a detalle sobre el Audio 3D y nos revela que también es posible desactivar esta función. Adicionalmente, se menciona que existen perfiles diferentes de éste y lo mejor será probar cada uno hasta que encuentres el ideal.

En segundo lugar se muestran las diferentes opciones para personalizar la resistencia de los gatillos adaptables y la sensibilidad de la retroalimentación háptica. Por defecto, ambas configuraciones vienen en modo “Fuerte“, pero es posible reducir esta intensidad o incluso desactivarla por completo.

Por último, pero no menos importante, Sony explica las diferentes funciones que puede llevar a cabo el PS5 mientras está en modo reposo, como por ejemplo cargar tus controles o permitir el encendido de la consola desde la aplicación de teléfonos. Si ya tuviste un PS4 seguro estarás familiarizado con el proceso, pero no te preocupes, en realidad no es nada complejo.

El PlayStation 5 debutará el próximo 12 de noviembre.

Fuente: Sony