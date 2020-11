Xbox ya está trabajando en mejorar los FPS de ciertos juegos en Series X

A lo largo de todo el año, Microsoft ha estado trabajando en “una serie de innovaciones que permitirán duplicar los cuadros por segundo en ciertos juegos de Xbox Series X“. Esto no solo está limitado a juegos que corren a 30FPS, sino que los que ya corren en 60FPS podrían alcanzar hasta los 120FPS.

Esto es exclusivo de los juegos retrocompatibles, y aunque Microsoft se ha mantenido callado por un buen rato, Jason Ronald, director de administración de proyectos para Xbox, confirmó que él y su equipo siguen trabajando en ello, y anunciarán más títulos compatibles en el futuro:

“Seguimos trabajando en ellos. Tendremos más por anunciar post-lanzamiento.”

We are still working on them. We will have more to announce post launch.

— Jason Ronald (@jronald) November 9, 2020

El primero, y por el momento el único de estos, es Fallout 4, que obtendrá una mejora de 30FPS a 60FPS, aunque parece que todavía no ha sido aplicado.

