¡WandaVision llegará a Disney+ a principios de 2021!

Después de varios teasers y rumores, Disney ha confirmado la fecha de estreno para WandaVision, la serie que dará pie a la cuarta fase del MCU. Aunque muchos esperaban ver este show a finales de 2020, se ha confirmado que los usuarios de Disney+ podrán gozar de esta bizarra aventura hasta el siguiente año.

Por medio de un tweet y un pequeño video teaser, se ha confirmado que WandaVision llegará a Disney+ el próximo 15 de enero de 2021. Lamentablemente, no se reveló información adicional, ni se compartió un nuevo tráiler.

A new era arrives. @MarvelStudios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MiENOoSBK0

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2020